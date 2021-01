Hoe groot is de reputatieschade na vier jaar president Trump? En wat gaat hij nu eigenlijk doen?

Onbesproken zijn ze allesbehalve geweest, de vier jaar waarin Donald Trump president was van de Verenigde Staten. De bestorming van het Capitool was daarvan een triest dieptepunt. Maar blijft Amerika nu achter met reputatieschade tegenover de rest van de wereld? En wat gaat Donald Trump nu doen met z’n tijd? Vier belangrijke vragen beantwoord.

Professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB): “Het zou verkeerd zijn te denken dat het dalende prestige van de VS in de wereld enkel de schuld is van Donald Trump. Die afkeer bouwt zich al ...