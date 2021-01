Hoe groot is de reputatieschade na vier jaar president Trump? En wat gaat hij nu eigenlijk doen?

Een wat luide zakenman zonder manieren en normbesef. Een egocentrische snoever. Of iets plastischer: een gekuifde baviaan die zichzelf de navel van de wereld waant. Zo werd Donald Trump weleens voorgesteld toen hij zich aan de politiek waagde. Er werd hardop gehoopt dat het ambt van hem een ander mens zou maken. Dat het besef van die enorme verantwoordelijkheid hem presidentieel zou maken. Maar Trump bleef wie hij was: een CEO die zich aan de ongeschreven wetten van businesswereld hield.

Wet 1: Snijd in de business die niks opbrengt

“You’re fired!” Het was de bekendste oneliner van zakenman Donald Trump voor hij in de politiek ging. Het eerste wat hij als president deed, was het federale ...