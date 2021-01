Vier spelers bij KV Oostende testen positief op corona

KV Oostende kan dit weekend nog niet rekenen op François Marquet, de middenvelder die vorige week positief testte op het coronavirus. En hij is niet de enige: nog drie spelers bleken positief bij nieuwe testen.

Marquet was het eerste coronageval bij KVO en testte woensdag alweer positief toen de hele groep de traditionele wisser in de neus kreeg in aanloop naar de wedstrijd van dit weekend. Donderdag bleek dat Marquet nog steeds besmettelijk is. Zo lang hij positief blijkt, traint Marquet niet mee met de groep en verblijft hij in quarantaine. Maandag volgt een nieuwe test in aanloop naar de midweekmatch tegen Club Brugge.

Helaas is het kwaad al geschied want ook Arthur Theate, Brecht Capon en doelman Guillaume Hubert legden een positieve test af en zullen er dus zaterdag niet bij zijn tegen KV Kortrijk.