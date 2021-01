Van de sloppenwijk via de muziek naar de politiek: de popster die de president horendol maakt

“Het probleem van Afrika zijn de leiders die te lang aan de macht blijven.” Yoweri Museveni sprak profetische woorden toen hij in 1986 aan de macht kwam in Oeganda. 34 jaar later is hij zelf op weg om een van de langst regerende Afrikaanse presidenten te worden. Bij de presidentsverkiezingen donderdag had hij voor het eerst wel een echte tegenstander: Bobi Wine, een muzikant die politicus werd en enorm populair is bij de jonge kiezers. Om een zesde presidentstermijn te verzekeren trok Museveni dan maar de hele trukendoos open.