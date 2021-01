Hoe de absolute vertrouweling van Gert Verhulst en Hans Bourlon erin slaagde Studio 100 meer dan 5 miljoen euro lichter te maken

Schelle -

Nagaan of er nergens binnen Studio 100 geld over de balk werd gegooid: dat was de job waarvoor Maarten Stevens in 2004 werd aangenomen. Later, “na twaalf mooie jaren”, had hij een gat geslagen van 5.008.251,51 euro. De boswachter was een stroper geworden. En eentje van de hebzuchtige soort.