Boodschap van Antwerp-fans voor Lamkel Zé is duidelijk en dwingend, club beraadt zich over heikele zaak

Een veertigtal jonge leden van de harde supporterskern van Antwerp hebben in de vooravond de training van de beloften van het stamnummer 1 verstoord. Met één doel: Lamkel Zé. Zonder geweld, maar wel met een duidelijke verbale boodschap aan de Kameroener: hij is voor hen niet meer welkom bij de Great Old. “Onze eis is eenvoudig: hij blijft in de B-kern, komt nooit meer in de A-kern en hij mag nooit nog iets dragen waarop het logo van onze club prijkt”, vertelt een van de ‘belagers’ anoniem.