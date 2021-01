Vrouw van 83 overlijdt aan Zuid-Afrikaanse coronavariant: “Ook de klachten waren anders”

Oostende - In het AZ Sint-Jan campus Henri Serruys in Oostende is het eerste dodelijke slachtoffer van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in ons land gevallen. Het gaat om een 83-jarige vrouw. Ze had geen reisgeschiedenis. “Ook de klachten waren anders”, zegt Hans Rigauts, algemeen directeur van het ziekenhuis. “Niet de typische longklachten, maar wel maag- en darmklachten.”

De Oostendse vrouw werd rond 18 december in het ziekenhuis opgenomen. Ze is 83 jaar oud en kwam als “geriatrisch profiel” binnen. Omdat ze positief testte op het coronavirus werd ze al snel naar de covidafdeling gebracht. Maar in het ziekenhuis gingen de alarmbellen af. “We vonden dat haar testresultaten zeer hoog lagen”, zegt Hans Rigauts, algemeen directeur van het AZ Sint-Jan. “Ze had een hoge viruslading. Vroeger zouden ze zo iemand een superverspreider genoemd hebben.”

Voor verder onderzoek werd de staal naar Leuven opgestuurd. Het ziekenhuis kreeg het resultaat daar gisteren (woensdag, red.) van binnen. “We weten nu zeker dat het om de Zuid-Afrikaanse variant gaat. Voor ons als ziekenhuis maakt dat weinig verschil. Wij stuurden dat staal eerder uit wetenschappelijke overwegingen op. Temeer omdat die vrouw ook niet de typische klachten had die covidpatiënten normaal hebben. Zij had vooral last van haar maag en darmen.”

Het slachtoffer overleed begin januari aan de gevolgen van het virus. Ook haar zus ligt momenteel nog in het ziekenhuis. Wellicht heeft zij haar besmet als mantelzorger. Maar geen van beide heeft een recente reisgeschiedenis. “Dat toont aan dat die variant wel in ons land aanwezig is. Alleen is hij deze keer per toeval ontdekt”, aldus dokter Rigauts.

Omdat de zus van het slachtoffer in Oostkamp woont, nam men daar ook onmiddellijk zijn voorzorgen. “Die vrouw is het knuffelcontact van haar inmiddels overleden zus”, zegt burgemeester Jan De Keyser. “Ondertussen is duidelijk dat die vrouw aan de Zuid-Afrikaanse variant is gestorven. Als burgemeester ben ik gevraagd om mee toe te zien op het hanteren van de quarantaineregels om verspreiding zeker te voorkomen. We brengen de familieleden die contact hadden met de vrouw nu verder in kaart. Zij zullen ook getest worden. We zijn bezorgd omdat de eerste signalen omtrent deze variant erop wijzen dat qua besmettelijkheid het te vergelijken is met de Britse variant. Sommigen virologen vertellen dat het zelfs erger is, kijkend naar de snelheid waarmee de variant zich in Zuid-Afrika verspreidt. Het positieve is dat de variant zich situeert bij een betrouwbare familie die consequent met de quarantaine regels zal omgaan.”