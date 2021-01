Patrick (56) was dertig jaar geleden al hiv-positief: “De eerste jaren was ik aan het wachten tot ik doodging. En ik ging maar niet dood”

Eind jaren 80 was het afwachten of Patrick Reyntiens er een jaar later nog zou zijn. Of hij ooit het nieuwe millennium zou meemaken, laat staan het jaar 2020. Maar kijk, inmiddels zijn we 2021 en Patrick is er nog steeds. Ondanks de hiv, die al meer dan 35 jaar in zijn lijf zit, en die destijds nog een doodsvonnis was. Ondanks de kanker, die er vijf jaar geleden nog bovenop kwam. “Ik ben al dertig jaar mijn begrafenis aan het plannen. Maar ik ben een contente jongen.”