Man opgepakt die tijdens bestorming Capitool met confederatievlag zwaaide

In de Amerikaanse staat Delaware is een man opgepakt die tijdens de bestorming van het Capitool met de confederatievlag had gezwaaid. Dat meldt de openbare aanklager in Washington donderdag. De controversiële vlag wordt door velen gezien als een symbool van racisme.

De verdachte, Kevin S., wordt ervan beschuldigd een overheidsgebouw illegaal en met geweld te zijn binnengedrongen. Hij stond op talloze foto’s die opdoken na de bestorming van het Capitool. De man was onder meer te zien met een confederatievlag. Vooral aanhangers van Trump uit de zuidelijke staten dragen die graag met zich mee. Het was de vlag van de zuidelijke staten die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog vochten voor het behoud van de slavernij. Om die reden staat de vlag vandaag symbool voor slavernij en racisme.

Bij de bestorming van het parlementsgebouw in Washington vielen vorige week zeker vijf doden. Trump-aanhangers trokken aangemoedigd door de president naar het Capitool, waar op dat moment de verkiezingsuitslag formeel werd vastgesteld. Het geweld leidde in de VS tot grote verontwaardiging. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft intussen zelfs een impeachment van president Trump gestemd.