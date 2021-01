18-jarige dribbelkont El Hadj wordt bij Anderlecht nu al vergeleken met Boussoufa: “Soms verschiet ik van mezelf”

Van de pleintjes in Molenbeek naar de basisploeg van Anderlecht, op zijn achttiende dan nog. Het verhaal van Anouar Ait El Hadj – ‘Anou’ voor de vrienden – heeft iets weg van een Brussels sprookje. Honderd procent overtuigen deed hij nog niet, maar je ziet dat er potentieel in zijn dribbels zit. Het is niet voor niets dat hij vaak met Mbark Boussoufa wordt vergeleken.