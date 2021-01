Waarom Bart De Pauw die verzegelde enveloppen met getuigenissen per se wil openen

Mechelen - De Pauw voert een strijd op twee fronten. Enerzijds het strafproces in Mechelen waar hij hoopt een celstraf van twee jaar wegens belaging en digitale overlast te ontlopen. Anderzijds een proces in een burgerlijke rechtbank die hij nu zelf aanspant tegen de VRT. Inzet: twaalf miljoen euro wegens “karaktermoord”.

Woensdag, amper een dag voor de start van het proces, stuurde hij een deurwaarder langs de Reyerslaan. Die had een dagvaarding op zak, met de eis om twaalf miljoen euro over te maken wegens het - volgens De Pauw - ongegrond stopzetten van hun exclusiviteitscontract. Binnen de VRT wordt die eis als “te gek voor woorden” afgedaan. Onvermijdelijk volgt nu een proces.

LEES OOK. “Het is nu eenmaal mijn proces”: Bart De Pauw is klaar voor de strijd (die nog heel lang gaat duren) (+)

Donderdag op het proces in Mechelen werd duidelijk dat De Pauw daarom de initiële door de preventieadviseur neergepende getuigenissen van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert kost wat kost wil inkijken. Hun getuigenissen zitten verzegeld in enveloppen. De inhoud is mogelijk belangrijk in zijn strafzaak, maar misschien nog meer een (water)kans om ooit geld van de VRT te krijgen.

Het relaas van de twee actrices blijkt immers de aanzet tot de stopzetting van het contract én de start van het strafonderzoek tegen hem. De Pauw meent dat hun initiële getuigenissen onvoldoende grond vormden om tot stopzetting contract over te gaan. Zijn beide vragen - 12 miljoen euro eisen van de VRT én inzage verkrijgen in de verzegelde enveloppen - zijn eerder al afgewimpeld door de VRT en afgewezen door Antwerpse beroepsrechters. Door nu opnieuw op twee paarden tegelijk te wedden, hoopt hij op een dag als grote winnaar uit de strijd te komen. Een strijd die hierdoor sowieso nog heel lang gaat duren.

