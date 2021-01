Overlijden van gevaccineerde tachtiger geen reden tot paniek: “Logisch dat dit gebeurt in deze periode”

Het geneesmiddelenagentschap FAGG opent een onderzoek naar de dood van een 82-jarige man met gezondheidsproblemen die stierf vijf dagen nadat hij het coronavaccin toegediend had gekregen. “Er is geen reden tot paniek”, zegt vaccin-expert Pierre Van Damme (UAntwerpen).

Er zal een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van een 82-jarige man die overleden is nadat hij vijf dagen eerder het coronavaccin van Pfizer/BioNTech had gekregen. De man kampte al langer met gezondheidsproblemen. “Deze casus wordt verder onderzocht om te zien of er een oorzakelijk verband is tussen de vaccinatie en het overlijden”, laat het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG weten op haar website.

Dat iemand van de doelgroep die nu wordt gevaccineerd, overlijdt tijdens de vaccinatieprocedure, is onvermijdelijk, zegt vaccin-expert Pierre Van Damme (UAntwerpen). “We spreken echt over het meest kwetsbare deel van de populatie dat nu de vaccins krijgt. Dan is het logisch dat iemand overlijdt in die periode. Dat er toch een onderzoek komt, is om absoluut zeker te zijn dat het vaccin op zich daar niet de oorzaak van was. Op basis van de feiten acht ik het ook erg onwaarschijnlijk dat het effectief zo zou zijn. Er is geen reden tot paniek over de vaccins.”

In het bulletin van het FAGG staat dat tussen 28 december en 12 januari 34.979 toegediende dosissen van het Pfizer-vaccin geregistreerd zijn. Er kwamen tien meldingen binnen van vermoedelijke bijwerkingen. Eén melding werd als “ernstig” beschouwd omdat er sprake was van duizeligheid, verhoogde bloeddruk, samentrekken van de spieren van de luchtwegen en pijn in de borst. Na enkele uren verdwenen die bijwerkingen.