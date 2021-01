Antwerp zit achter doelman Ortwin De Wolf van Eupen

Antwerp wil snel uitpakken met zijn nieuwe Belgische doelman. Ortwin De Wolf (23) van Eupen is alvast een topkandidaat.

Eerst nog wat goed nieuws: Jean Butez (25), tot voor kort de vaste nummer één, kreeg te horen dat hij niet geopereerd moet worden aan zijn linkerenkel. Vorige week bleef de Fransman bij een ­duel op training met zijn voet in het gras steken. Al snel was duidelijk dat hij meerdere weken aan de kant zou staan. Na bijkomende tests blijkt dat een operatie niet nodig is en dat het revalidatieproces slechts zes tot acht weken duurt. Butez zal nog voor de start van de play-offs – in het weekend van 1 en 2 mei – zijn rentree kunnen maken.

Dat goede nieuws weerhoudt Antwerp er echter niet van om een nieuwe doelman aan te trekken, ook omdat Alireza Beiranvand (28) nog niet kon overtuigen. In zijn dringende zoektocht is het dus uitgekomen bij Ortwin De Wolf. De Wolf is sinds vorig seizoen bij Eupen aan de slag en was daar lange tijd titularis, maar na een korte onbeschikbaarheid begin december belandde hij tot zijn eigen frustratie op de bank. Een uitweg als Antwerp is dus welgekomen voor de jonge Belg, die in 2019 nog met de U21 op het EK stond. Er was al contact tussen beide clubs. De pistes Ruud Boffin (33) en Mile Svilar (21) zijn evenwel nog niet afgeschreven.

Intussen staat Antwerp-winger Ivo Rodrigues (25) op het punt om voor 3,5 jaar te ­tekenen bij het Portugese ­Famalicao.