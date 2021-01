Yves Vanderhaeghe moet vertrekken bij KV Kortrijk, Sloveen Luka Elsner wordt volgend seizoen nieuwe trainer

Ondanks drie thuiszeges op rij wordt Yves Vanderhaeghe (50) bedankt voor bewezen diensten bij KV Kortrijk. Het contract van de Roeselaarse coach loopt af op het einde van het seizoen en zal niet worden verlengd. De 38-jarige Sloveen Luka Elsner, eerder in beeld bij Standard, wordt zijn opvolger.

Yves Vanderhaege zit zaterdag met gemengde gevoelens op de bank van KV Kortrijk, op bezoek bij KV Oostende. In 2015 sloot hij voor het einde van het seizoen een akkoord met toenmalig voorzitter Marc Coucke om KV Kortrijk in te ruilen voor KV Oostende. Nu zijn de rollen omgekeerd en is het KV Kortrijk dat zijn trainer de bons geeft. Het bestuur van de Kerels besliste het aflopende contract van Vanderhaeghe namelijk niet te verlengen. Onze krant kwam te weten dat er zelfs al een opvolger is aangesteld: de Sloveen Luka Elsner (38), eerder aan de slag bij Union Sint-Gillis, heeft een akkoord om trainer te worden in Zuid-West-Vlaanderen.

Foto: Icon Sport

Geheel nieuw team

Met Vanderhaeghe vertrekt de op twee na langst dienende trainer in de Jupiler Pro League. Hij is vandaag precies twee jaar en twee maanden aan de slag in het Guldensporenstadion. De trainerswissel is al de elfde van het lopende seizoen en komt er op een moment dat Kortrijk drie thuiswedstrijden op rij tegen topteams heeft gewonnen: 2-1 tegen Standard, 1-0 tegen Gent en 2-1 tegen Genk.

Zelf nog niet op de hoogte

Volgens onze informatie is Vanderhaeghe nog niet op de hoogte van de deal met Elsner. Net als zijn voorganger Glen De Boeck moet hij zijn vertrek dus vernemen via de pers, met dat verschil dat Vanderhaeghe het seizoen nog mag uitdoen en De Boeck moest vertrekken.

Toch mag Vanderhaeghe met geheven hoofd het Guldensporenstadion achter zich laten. Ondanks het vertrek van topspits Terem Moffi en een bescheiden budget kreeg hij de ploeg op de rails. Deze maand liet Kortrijk ook Ilombe Mboyo naar STVV vertrekken. Dat was toen al een teken aan de wand, want Mboyo vertrok mede door de onzekere situatie van de coach. Zo wordt volgend seizoen een geheel nieuw team gebouwd in Kortrijk, want naast de coach wordt onder meer het huidige middenveld Van der Bruggen-Makarenko-De Sart vervangen.

Ex-coach Union

Enter Luka Elsner dus. Hij was een nog onbekende trainer die aan de slag was op Cyprus toen hij na de Engelse overname van Union aangesteld werd als coach van de Brusselse club. Hij leidde de club naar de derde plaats in het seizoen 2018-2019, achter KV Mechelen en Beerschot. Nadien was hij aan de slag bij het Franse Amiens, waar hij begin dit seizoen mocht beschikken. Hij was recent nog één van de kandidaten om Philippe Montanier op te volgen bij Standard, maar de Rouches kozen uiteindelijk voor Mbaye Leye. Daarop zag KV Kortrijk zijn kans schoon en sloot het een deal met de 38-jarige Sloveen.