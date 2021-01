Batman-strip uit 1940 geveild voor recordbedrag van 2,2 miljoen dollar

Een Batman-stripalbum uit 1940 is op een veiling in Texas afgehamerd voor ruim 2,2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro). Volgens veilinghuis Heritage Auctions uit Dallas is dat een nieuw wereldrecord. De koper wil anoniem blijven.

Nog voordat de live veiling donderdag begon, hadden bieders de prijs naar 1,9 miljoen dollar opgedreven. Daarmee was het vorige Batman-record, 1,5 miljoen dollar voor ‘Detective Comics #27’ uit 1939, al verbroken.

De nu geveilde strip ‘Batman # 1’ toont op de cover Batman en zijn jonge metgezel Robin tegen een gele achtergrond en de rode skyline van Gotham City. Het boekje met verder ook figuren als Joker, Hugo Strange en Catwoman was in 1979 in Houston door een verzamelaar gekocht voor 3.000 dollar. Het originele boekje kostte in 1940 tien cent.