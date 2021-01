Christian Benteke kan niet scoren op Arsenal, Michy Batshuayi weer heel de match op de bank

Arsenal kwam op de 18de speeldag in de Premier League thuis niet verder dan een 0-0 tegen Crystal Palace.

Bij de bezoekers mocht Christian Benteke starten, maar hij werd tien minuten voor tijd vervangen. Michy Batshuayi bleef heel de wedstrijd op de bank. Arsenal staat in de stand elfde, met 24 punten. Crystal Palce dertiende met een punt minder.

In Nederland pakten de Belgen van RKC na vier nederlagen op rij een puntje bij Heerenveen. Het werd 1-1. Bij de bezoekers stonden aanvoerder Anas Tahiri, Lennerd Daneels, Ahmed Touba en Thierry Lutonda aan de aftrap. Sebbe Augustijns mocht invallen. Bij Heerenveen bleef Sieben Dewaele op de bank. Lutonda leverde de assist voor het bezoekende doelpunt van Van der Venne . Voor de thuisploeg scoorde Veerman. Heerenveen is negende, RKC staat als vijftiende net boven de degradatiestreep.

Willem II, met doelman Jorn Brondeel en invaller Mike Trésor, verloor in een spektakelwedstrijd met 2-3 van Groningen. Voor de thuisploeg scoorden Nunnely en Pavlidis. De bezoekers maakten dankzij goals van El Hankouri en Itakura één doelpuntje meer. Groningen is in het klassement knap zesde, Willem II zakt naar de zeventiende en voorlaatste plaats.