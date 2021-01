Wel zeer strenge lockdown in Libanon: inwoners mogen 11 dagen niet buiten, ook niet om te wandelen of boodschappen te doen

De regering van Libanon heeft het openbare leven in het land compleet lamgelegd met een zeer strenge lockdown. Donderdag is een algemeen uitgaansverbod ingesteld, dat elf dagen zal duren. In die periode mag niemand buiten, ook niet om te wandelen of om boodschappen te doen.

Het is voor alle inwoners dus verboden om zich buitenshuis te begeven, en dat voor elf dagen lang. Enige uitzondering: ze kunnen een toelating aanvragen om naar de bakker, apotheek, dokter, ziekenhuis of luchthaven te gaan. Daar hebben ze dan maximaal één uur de tijd voor. Zelfs de supermarkten moeten de deuren sluiten. Alleen mensen met een essentieel beroep in de zorg, de voedingsindustrie of bij de veiligheidsdiensten mogen nog naar hun werk gaan. Op foto’s is nu al te zien dat de straten in hoofdstad Beiroet er volledig verlaten bij liggen.

Deze wel zeer strikte lockdown werd ingevoerd na een forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Hoewel het land relatief goed door het begin van de pandemie is gekomen, is Libanon nu bij de zwaarst getroffen landen in het Midden-Oosten. De regering meldde donderdag opnieuw 5.000 nieuwe besmettingen in 24 uur. Critici beweren dat dat het gevolg is van het feit dat cafés en restaurants mochten openen tussen kerst en nieuw. “Dat was kortzichtig”, zegt Firass Abiad, het hoofd van het Universitair Ziekenhuis Rafik Hariri.

Experten waarschuwen dat de situatie nog zal verslechteren. “De zwaarste dagen moeten nog komen”, aldus Abiad. De afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis is volledig bezet. Covid-patiënten moeten wachten tot er een bed vrijkomt.

Economische crisis

Het land aan de Middellandse Zee lijdt daarnaast ook onder een financieel-economische crisis, die door de pandemie en de desastreuze ontploffing in Beiroet begin augustus nog verergerd is. De deviezenreserves van Libanon drogen intussen op, terwijl de inflatie meer dan 100 procent bedraagt. Veel mensen zijn in armoede beland.

Een inreisverbod voor bezoekers uit het buitenland is er niet. “Men hoopt dat mensen komen en vers geld meebrengen”, zegt een expert uit het Libanese gezondheidswezen. “Maar dat is een beetje als met een fakkel door een olieveld lopen.”