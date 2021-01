Gewezen popster Bobi Wine spreekt van “fraude en geweld” bij verkiezingen in Oeganda

Oppositiekandidaat Bobi Wine, de belangrijkste tegenstander van de 76-jarige Yoweri Museveni bij de presidentsverkiezingen in Oeganda, zegt dat de verkiezingsstrijd in het Afrikaanse land ontsierd werd door “fraude en geweld”. Hij blijft wel positief over zijn kansen.

De gewezen zanger slaagde erin die mededeling op Twitter te plaatsen, ondanks de beslissing van de overheid om sociale media grotendeels af te sluiten. Bobi Wine gaf geen verdere details over zij bewering.

“Ondanks de wijdverspreide fraude en het geweld dat eerder vandaag in het hele land is waargenomen, ziet de situatie er nog steeds goed uit”, schrijft hij. “Het is nu aan de kiescommissie om de wil van het volk kenbaar te maken.”

Volgens de Oegandese overheid zijn de verkiezingen in heel het land rustig verlopen. De uitslag zal “vóór zaterdag 16 uur” worden bekendgemaakt, zo meldt de kiescommissie.