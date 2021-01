VS zetten op twee na grootste smartphonemaker op zwarte lijst

De Verenigde Staten hebben de Chinese smartphonemaker Xiaomi op de zwarte lijst gezet wegens vermeende banden met het leger van China. Daardoor worden Amerikaanse beleggers gedwongen hun belangen op te geven in het bedrijf, dat geldt als de op twee na grootste maker van smartphones ter wereld. Naast Xiaomi zette de regering-Trump nog acht andere bedrijven op de zwarte lijst, waaronder een vliegtuigfabrikant in staatshanden.

De maatregel tegen Xiaomi volgt op vergelijkbare acties tegen drie Chinese telecombedrijven. De handel in aandelen van die bedrijven aan de beurs in New York werd vervolgens door beursuitbater NYSE opgeschort. Ook werden ze uit wereldwijd toonaangevende beursgraadmeters gehaald.

Xiaomi ontkent banden te hebben met het Chinese Volksbevrijdingsleger. Het leger zou ook geen belang hebben in het technologiebedrijf, aldus de woordvoering van de onderneming.

44 bedrijven

Door de nieuwe maatregelen staan in totaal 44 Chinese bedrijven op de zwarte lijst. Met de aankondigingen zet vertrekkend president Donald Trump druk op zijn opvolger Joe Biden om zijn harde lijn tegen het Aziatische land voort te zetten.

De VS hebben ook een grote Chinese oliemaatschappij, CNOOC, op een andere zwarte lijst gezet. Hierdoor mogen Amerikaanse bedrijven geen technologie aan dit bedrijf leveren, tenzij ze hier een speciale vergunning voor krijgen. Deze ban heeft te maken met het conflict in de Zuid-Chinese Zee, waar naast China veel andere landen aanspraak maken op de delen van de zee. CNOOC voert boringen uit in dat gebied, wat volgens de Amerikaanse minister van Handel neerkomt op “roekeloos en oorlogszuchtig gedrag”.

Xiaomi ging vrijdag alvast hard onderuit op de beurs in Hongkong, met een verlies van 11 procent.