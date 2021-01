België scherpt regels voor reizigers van buiten Europese Unie aan

Ons land scherpt de regels aan voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de Europese Unie naar België komen. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijdag. Reizigers zullen het PLF-document moeten invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België.

De regels voor reizigers die per boot of vliegtuig naar België reizen, gelden voortaan ook voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU en buiten de Schengenzone naar ons land komen. Meer bepaald moeten reizigers het PLF-document invullen, ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België. Daarnaast moeten reizigers die uit een rode zone komen en die hun hoofdverblijfplaats niet in ons land hebben, een negatieve PCR-test voorleggen voor binnenkomst.

Vervoerders zijn verantwoordelijk om, voor het instappen, te controleren dat alle passagiers een PLF-document hebben ingevuld en desgevallend een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Indien dit niet het geval is, is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw het PLF-document.

Besmettelijkere variant

De nieuwe regels lijken vooral bedoeld voor mensen die af- en aanreizen naar Groot-Brittannië, waar de nieuwe en besmettelijkere variant van coronavirus een steile opmars kent. “Op 19 december 2020 deelde de Britse premier Boris Johnson mee dat een versnelde verspreiding van het coronavirus werd vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Deze versnelde verspreiding is te wijten aan een mutant van het COVID-19-virus, die besmettelijker is dan de oorspronkelijke variant en zich dus sneller verspreidt”, luidt het in de mededeling van minister Verlinden.

“Daarom heeft de Belgische regering nu ook voor trein- en busreizigers preventief de regels aangescherpt. Het doel is om een verdere verspreiding van de besmettelijkere variant van het virus op het Belgisch grondgebied tegen te gaan.”

De wijzigingen aan het ministerieel besluit dat deze nieuwe regels een wettelijke basis geeft, zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gelden eveneens tot 1 maart 2021.