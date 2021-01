Dansleraar verdacht van verkrachting doet in de gevangenis gewoon verder: vrouwelijke cipiers lastiggevallen

Brussel - Er hangt hem 10 jaar cel en nog eens 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank boven het hoofd voor verkrachtingen en andere zedenfeiten. Toch kon het Etina N. er niet van weerhouden om tijdens zijn voorhechtenis zelfs de vrouwelijke cipiers in de gevangenis lastig te vallen. Hij masturbeerde zich zelfs zonder schroom toen een van hen langs kwam.

Toen hij zijn opwachting maakte in de 54ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank, kon niets of niemand de smalende glimlach op het gezicht van Etina N. wegwerken. Niet de aanwezigheid van de ouders van de slachtoffers van 4 verkrachtingen en een rist zedendelicten, waarvoor hij ten andere onschuldig pleitte. Zelfs niet de klacht van de vrouwelijke cipiers, die zijn handtastelijk gedrag meer dan beu waren.

“Met instemming”

Hij vlijde zich neer op de beklaagdenbank en aanhoorde zonder verpinken de strafvordering van het openbaar ministerie. Volgens Etina stoelde die op een totaal verkeerde interpretatie van de feiten. Hij beweerde dat de slachtoffers van de verkrachtingen allen hadden ingestemd om seks met hem te hebben. En hij wist helemaal niet waar de klaagsters het videofilmpje vandaan hadden waarop hij te zien is terwijl hij zich op hun foto’s staat te bevredigen.

Op 30 januari 2020 liep de dansleraar echter tegen de lamp. Hij werd opgepakt, nauwelijks enkele ogenblikken na een poging tot verkrachting op een meisje op in een parkeertoren. Op zijn gsm vonden de speurders de beelden terug van de feiten die hij zopas gepleegd had. Beelden waaruit duidelijk bleek dat het slachtoffer niet instemde met de handelingen die zij moest uitvoeren.

In gevangenis

Wie dacht dat de arrestatie de seksuele lusten van Etina N. zou temperen, had het bij het verkeerde eind. In de gevangenis van St-Gillis had de man bijzonder veel aandacht voor de vrouwelijke cipiers. En dat stak hij niet onder stoelen of banken. Hij toonde hen zijn geslachtsdelen, kleefde zijn gelaat tegen de glazen scheidingswanden waarachter ze stonden, probeerde in borsten en billen te knijpen. En toen een van hen zijn cel betrad, stootte zij op een masturberende Etina, die net op dat ogenblik ejaculeerde.

Het zorgde voor heel wat deining onder de vrouwelijke cipiers. Om de rust in de gevangenis te laten terugkeren, zat er uiteindelijk niets anders op dan Etina naar een andere afdeling over te brengen. Maar de betrokken cipiers hebben het daar niet bij gelaten en hebben klacht ingediend. En ook deze feiten komen dus in aanmerking voor de bestraffing van Etina die een van de komende dagen zal uitgesproken worden.