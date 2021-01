Drie terreurverdachten veroordeeld tot elk 5 jaar cel en 8.000 euro boete

Hasselt -

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag in drie aparte terreurdossiers telkens bij verstek de maximale celstraf van 5 jaar effectief, een boete van 8.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar uitgesproken. Het ging om drie zaken van exfiltratie. Voor M. K., een man, werd ook de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit opgelegd, omdat hij een dubbele nationaliteit had. Een van de drie personen was Jessie Van Eetvelde, die met haar twee kinderen in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië zit.