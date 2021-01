Gemeente Anderlecht zet meer politie in voor drugsproblematiek in Bosparkwijk

Brussel / Anderlecht - De gemeente Anderlecht heeft vrijdag aangekondigd dat ze een actieplan opstart om de overlast van de drugsproblematiek in de Bosparkwijk aan te pakken. Agenten van de politiezone Brussel Zuid zullen extra patrouilleren en meer mensen identificeren.

In de afgelopen weken hebben verschillende inwoners van de Bosparkwijk in Anderlecht meldingen gemaakt van overlast, voornamelijk gelinkt aan een drugstrafiek. Om een einde te maken aan het onveiligheidsgevoel, werd er na overleg tussen burgemeester Fabrice Cumps, de politiedienst van Anderlecht en de politiezone Brussel Zuid een actieplan opgesteld.

Concreet wordt vooral de politieaanwezigheid in en rond het Bospark vergroot in de komende weken. De politie zal strenger controleren en meer mensen vragen om een identificatie voor te leggen wanneer ze zich in en rond het Bospark bevinden. Na enkele weken wordt het actieplan geëvalueerd en kunnen de maatregelen aangepast worden aan de bevindingen van de agenten.