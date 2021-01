Gevangene met coronavirus in VS alsnog geëxecuteerd

De federale overheid in de Verenigde Staten heeft donderdagavond alsnog een gewezen drugscrimineel geëxecuteerd die besmet was geraakt met het coronavirus. Een rechtbank had eerder deze week opdracht gegeven de executie van de 52-jarige Corey Johnson uit te stellen, maar die beslissing werd in hoger beroep teruggedraaid.

De executie van de 52-jarige Afro-Amerikaans Corey Johnson werd donderdagavond uitgevoerd in de gevangenis in Terre-Haute, in de staat Indiana. Hij werd dood verklaard om 23.34 uur (vrijdag 5.34 uur in België).

Johnson was ter dood veroordeeld voor het doden van zeven mensen in 1992. De meeste slachtoffers waren leden van een rivaliserende drugsbende.

Getouwtrek

Er ontstond in de aanloop naar zijn executie juridisch getouwtrek over zijn lot en dat van een andere terdoodveroordeelde, omdat ze het coronavirus hadden opgelopen. Een rechter oordeelde dat ze tijd moesten krijgen om te herstellen om onnodig lijden te voorkomen, maar het hooggerechtshof vond dat uiteindelijk niet nodig.

De executie van de tweede terdoodveroordeelde, Dustin Higgs (48), kan nu ook doorgaan. Die staat voor later op vrijdag gepland. Het gaat om de laatste federale executie die tijdens het presidentschap van Donald Trump zal worden uitgevoerd. Higgs is veroordeeld voor het ontvoeren en vermoorden van drie vrouwen.

De regering van Trump liet federale executies vorig jaar hervatten, nadat die 17 jaar hadden stilgelegen. In staten die de doodstraf kennen, werden in die periode wel nog mensen ter dood gebracht. Toekomstig president Joe Biden staat bekend als een tegenstander van de doodstraf.