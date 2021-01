28 jaar geëist voor West-Vlaming die studente vermoordde: “Een ‘jobke’ dat hij heeft uitgevoerd, zoals ‘elektriek’ leggen bij een ander”

Zonnebeke / Brugge - Op het assisenproces tegen John Vandoolaeghe (31) heeft openbaar aanklager Johan Lescrauwaet vrijdagochtend 28 jaar gevangenisstraf voor de beschuldigde gevorderd. Volgens hem is er geen sprake van verzachtende omstandigheden. “De enige is zijn blanco strafblad. Al de rest kan ik niet aanvaarden.” Vandoolaeghe zelf drukte nog een laatste keer zijn spijt uit. “Ik kan enkel beloven dat ik niet nog een tweede keer zoiets zal doen.”

John Vandoolaeghe (31) werd in de nacht van donderdag op vrijdag schuldig bevonden aan de moord op Nguyen Thi Xuan (28). Op de slotdag van het assisenproces mocht het openbaar ministerie starten met de vordering van zijn strafmaat. Aanklager Johan Lescrauwaet eist 28 jaar gevangenisstraf. “Er is volgens mij geen marge voor verzachtende omstandigheden. De enige is zijn blanco strafblad. Al de rest kan ik niet aanvaarden.”

De aanklager vroeg de jury om “de ernst van de feiten” niet te vergeten. “Hij heeft haar gesmoord, een gruwelijke dood, 43 seconden lang geen lucht met dood tot gevolg. Hij heeft haar vervolgens gedumpt en in brand gestoken. Hallucinante feiten.”

Aanklager Johan Lescrauwat vordert 28 jaar voor Vandoolaeghe. Foto: BELGA

Volgens Lescrauwaet is John Vandoolaeghe een “doortrapte dader”. “Iemand die een moord plant, en het slachtoffer volledig uit de weg wil ruimen. Zij moest van de aardbodem verdwijnen. Dat alles gebeurde met een sprekend gemak. Een jobke dat hij heeft uitgevoerd, zoals elektriek leggen bij een ander.” De aanklager hekelde ook zijn “enorme gebrek aan empathie en emotie”. “Het feit dat hij dagenlang zijn dubbelleven kon volhouden. Voor zijn vriendin, voor iedereen. Hij is weliswaar geen seriemoordenaar, maar er zijn opvallende gelijkenissen. Zijn seksdrang brengt hem in de miserie, waardoor hij erge feiten pleegt en het hem er niet van weerhoudt om nieuwe seksuele activiteiten aan te houden. Het leed dat hij heeft veroorzaakt, heeft hem niet veranderd. Dat is eigenaardig.”

Hans Beerlandt, de advocaat van Vandoolaeghe, noemt de vordering “een mokerslag”. “Een donderslag bij heldere hemel. Dat had ik echt niet verwacht. Hij is geen slecht mens. Hij heeft het slachtoffer nooit seksueel misbruikt of nodeloos lang laten lijden. Ik ben het er mee eens dat het verschrikkelijk erg is wat er gebeurd is. Hij had zich moeten aangeven, ik ga dat niet uit de weg. Maar er was de angst dat hij alles zou verliezen. Zijn zoontje, zijn vriendin. Natuurlijk is dat verbranden erg tragisch. Maar in zijn hoofd moest het lichaam verdwijnen uit schrik dat hij hen zou verliezen.”

Hans Beerlandt, de advocaat van Vandoolaeghe, noemt de vordering “een mokerslag”. Foto: BELGA

Volgens de verdediging zijn er wel degelijk “heel wat” verzachtende omstandigheden. Advocaat Beerlandt somde er een zestal op en verwees onder meer naar zijn zoontje (4). “Uit alle getuigenverklaringen blijkt dat John een goeie vader was. Hoe lang zal dat kind zijn vader nog moeten missen?”

De advocaat wierp vanzelfsprekend ook het blanco strafregister van zijn cliënt op. “Hoe langer John in de gevangenis blijft, hoe slechter voor de maatschappij. De frustraties groeien alleen maar in de gevangenis. Hoe langer men iemand laat zitten, hoe moeilijker een mens terugkomt in de maatschappij. Hij komt sowieso vrij, hé.”

“Sorry is hier niet op zijn plaats”

De verdediging benadrukte ook dat John Vandoolaeghe hard werkt in de gevangenis voor het onderhoudsgeld voor zijn zoontje en de schadevergoeding van de nabestaanden van het Vietnamese slachtoffer. “Naast de wil om te werken, gedraagt hij zich ook als een modelgedetineerde.”

Advocaat Beerlandt vroeg de jury op het einde om “redelijkheid” en opperde de mogelijkheid om een deel van zijn straf met probatieuitstel uit te spreken. “Doe niet aan oog om oog, tand om tand, daar komen we nergens mee. Billijk straffen vergt moed. Gun hem nog een toekomst.”

John Vandoolaeghe vroeg zelf van voorzitter Antoon Boyen op het einde nog een allerlaatste keer het woord. Net zoals donderdagavond na de pleidooien haalde hij opnieuw een “spiekbriefje” uit zijn zak. “Dag mensen van de jury, het spijt me heel erg. Ik kan enkel hopen dat je me een tweede kans geeft zodat ik een goeie vader kan zijn voor zoontje, en de slachtoffers kan vergoeden. Ik kan enkel beloven dat ik niet nog een tweede keer zoiets zal doen.”