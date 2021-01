Het begon op het Bulgaarse platteland en eindigde in een ontaarde heksenjacht die straks mogelijk de Nederlandse regering doet vallen: wat is er aan de hand?

Nog één keer iets te hard blazen en de Nederlandse regering valt. Twee maanden en twee dagen voor de verkiezingen is de kans groot dat premier Mark Rutte er vandaag alsnog de stekker uit trekt. Gesneuveld over de ‘toeslagenaffaire’: een schandaal dat begon op het Bulgaarse platteland en eindigde in een ontaarde heksenjacht die Nederlandse gezinnen onterecht duizenden euro’s kindergeld liet terugbetalen.