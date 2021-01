Nieuwe slachtpartij in noordoosten van Congo: 46 Pygmeeën gedood

Bij een nieuwe bloederige aanval in de onrustige noordoostelijke Congolese provincie Ituri zijn volgens lokale bronnen 46 Pygmeeën omgebracht. Er vielen ook twee gewonden. Zoals de voorbije jaren altijd het geval was na dergelijke slachtpartijen wordt ook deze aanval toegeschreven aan de Allied Democratic Forces (ADF).

De aanval gebeurde in Walese Vonkutu, op de grens met de provincie Noord-Kivu. De zware balans wordt bevestigd door Gili Gotabo, hoofd van het middenveld in de administratieve regio Irumu, waar Walese Vonkutu deel van uitmaakt. Ook de minister van Binnenlandse Zaken van Ituri bevestigt de dodentol.

De ADF-rebellen zijn van oorsprong Oegandese strijders die intussen al 25 jaar in Congo hun uitvalsbasis hebben en die, volgens het regime in Kinshasa, achter de moordpartijen zitten die intussen al enkele jaren met de regelmaat van de klok gepleegd worden in het noordoosten van Congo.

Onderzoek heeft intussen echter uitgewezen dat ook elementen uit het Congolese regeringsleger betrokken waren bij verschillende van de moordpartijen. Intussen lanceerde het regeringsleger wel al enkele aanvallen op stellingen van de ADF, maar de rebellen blijven dus verder actief.