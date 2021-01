Omzet Nationale Loterij blijft quasi stabiel, moeilijk jaar voor EuroMillions

Afgelopen jaar is er voor meer dan 1,436 miljard euro ingezet op de producten van de Nationale Loterij. Dat is iets minder dan in het recordjaar 2019, toen er 1,442 miljard omzet was. Voor EuroMillions is het een moeilijk jaar geweest, maar dat spel is het meest gevoelig aan externe factoren, zoals de coronacrisis. Dat blijkt vrijdag op een persconferentie van de Nationale Loterij.

Ondanks de onvoorziene pandemie is de Nationale Loterij erin geslaagd de omzet op peil te houden. Dankzij een vernieuwde strategie kent de loterij een gemiddelde groei van 4,5 procent per jaar, over de loop van de laatste vijf jaar. “Die strategie steunt op een sterk principe: veel spelers, kleine inzetten, iconische spelen en ondersteuning van goede doelen”, aldus CEO Jannie Haak.

In totaal kochten in 2020 6,4 miljoen Belgen minstens één keer een product van de Nationale Loterij. Er waren bijna 279 miljoen spelmomenten, goed voor een gemiddelde inzet van 5,2 euro per keer.

De Nationale Loterij verhoogde de voorbije jaren de winstkansen voor haar producten, naar meer dan één op de drie kansen. Dat leverde vorig jaar bijna 94,2 miljoen winaars op. Zij mochten ruim 817 miljoen onder elkaar verdelen, of gemiddeld 8,7 euro per winnaar.

Populairste spel

EuroMillions blijft het populairste spel bij de Belgen, maar de inzet daalde wel naar 496 miljoen euro, ruim 66 miljoen minder dan in 2019. Dat komt omdat er vorig jaar minder jackpots waren dan in ‘mirakeljaar’ 2019. Het spel is ook het meest COVID-19-gevoelige spel van de Nationale Loterij. Zo moest de Spaanse loterij omwille van de crisis zelfs meerdere maanden afhaken.

Het traditionele Lottospel heeft zijn sterkste resultaat neergezet sinds 2013, met een inzet van 444 miljoen euro. Dat is vier procent meer dan in 2019. Ook de instant-spelen blijven hun groeipad volgen en bereikten een omzet van 392 miljoen euro. “Ik ben verheugd dat de loterij de afgelopen jaren minder afhankelijk geworden is van de jackpots en dat de diversificatie van ons aanbod en onze speelkanalen werkt”, zei Haak.

Dagbladhandels

In 2020 beschikte de Nationale Loterij over 7.743 verkooppunten. De dagbladhandels blijven de grootste partners, zij zorgen voor 50 procent van de totale omzet. De digitale verkoop blijft er ook op vooruitgaan en zorgde voor 23 procent van de totale omzet, meer dan de helft daarvan is afkomstig van mobile (smartphone en tablet).

De winsten die de Nationale Loterij maakt worden opnieuw geïnvesteerd in de Belgische samenleving, onder meer via steun aan goede doelen. “Dankzij haar spelers zal de loterij dit jaar meer dan 335 miljoen kunnen herinvesteren, een verhoging met 15 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Meer dan ooit is de Nationale Loterij meer dan spelen alleen”, besluit Haak.