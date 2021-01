Topmagistraat zelf voor strafrechter voor “ongewenst seksueel gedrag” en “aanranding van de eerbaarheid”

Gent - Johan Sabbe, de geschorste Oost-Vlaamse topmagistraat die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tegenover zijn vrouwelijke chauffeur, moet zich zelf voor de strafrechter verantwoorden voor “ongewenst seksueel gedrag” en “aanranding van de eerbaarheid”. Dat bevestigt het Gentse parket-generaal aan onze redactie.

Johan Sabbe (60), de procureur des Konings van Oost-Vlaanderen, staat sinds eind juni vorig jaar op non-actief nadat er een onderzoek tegen hem was gestart wegens grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding was een klacht van een vrouw die een tijd als chauffeur voor de magistraat had gewerkt. Ze beschuldigde haar toenmalige overste van “ongewenst en ongepast” gedrag.

Sabbe moest zich verantwoorden voor de tuchtrechtbank, die zich moet uitspreken over een eventuele sanctie voor de magistraat indien hij de waardigheid van zijn ambt heeft aangetast. Die tuchtrechtbank legde hem een schorsing van zes maanden op voor het versturen van expliciete berichten en een foto aan zijn vrouwelijke chauffeur.

Maar tijdens die zitting werd duidelijk dat Sabbe tientallen seksueel getinte berichten naar de vrouw had gestuurd. Volgens de magistraat gebeurde alles met wederzijdse toestemming. “Lees de chatberichten: er is niets gebeurd tegen haar zin. Er is enkel een verhouding geweest van twee mensen die in zekere graad verliefd op elkaar waren. Maar er is niet over de schreef gegaan”, zei hij tijdens die zitting.

Het Gentse parket-generaal liet echter in februari 2020 ook een strafrechtelijk onderzoek opstarten ten laste van procureur Sabbe. “Dat strafonderzoek is nu afgesloten”, bevestigt woordvoerder Francis Clarysse aan onze redactie. “Op basis van de onderzoeksresultaten is beslist dat de heer Sabbe zich voor het hof van beroep te Gent moet verantwoorden voor de tenlasteleggingen ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding van de eerbaarheid.”

Dagvaarding

Het gaat om een dagvaarding voor het hof van beroep en niet voor de correctionele rechtbank van eerste aanleg omdat de vervolging van magistraten door de wetgever wordt voorbehouden aan de hoven van beroep. De zaak zal worden ingeleid op 8 februari 2021 om 14.00 uur voor het hof van beroep in Gent.