Silvio Berlusconi heeft ziekenhuis verlaten

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is vrijdag ontslagen uit het ziekenhuis in Monaco, waar hij begin deze week met hartproblemen werd opgenomen. Dat heeft een woordvoerder van zijn partij meegedeeld.

Berlusconi verliet rond 11.45 uur een gespecialiseerd ziekenhuis in Monaco, zo stelde een journalist van het Franse persbureau AFP vast. Hij werd naar buiten gereden in een zwarte Mercedes met getinte ruiten en Italiaanse nummerplaat.

De 84-jarige Berlusconi, die al maanden in het zuiden van Frankrijk verblijft, werd maandag in het ziekenhuis opgenomen. Het was de lijfarts van Berlusconi, Alberto Zangrillo, die besliste dat de leider van Forza Italia met spoed naar het ziekenhuis gebracht moest worden. “Een hartklep zorgt voor hartritmestoornissen”, verklaarde hij. “We zijn naar Monaco gegaan omdat de rit naar Italië te gevaarlijk zou zijn.”

Berlusconi brengt een groot deel van de Italiaanse lockdown door in het Franse Valbonne, in de buurt van Nice.