Plopsaland De Panne bouwt samen met Tomorrowland nieuwe rollercoaster

In de zomer opent Plopsaland De Panne in samenwerking met dancefestival Tomorrowland een nieuwe rollercoaster. Dat meldt Plopsa Group vrijdag. Met ‘The Ride to Happiness by Tomorrowland’ krijgt De Panne de eerste ‘extreme spinning coaster’ van Europa. De rollercoaster zal volledig in Tomorrowland-thema worden aangekleed en kost in totaal 17,5 miljoen euro.

De nieuwe rollercoaster is uniek in Europa. Enkel in de Verenigde Staten staat momenteel dergelijk exemplaar. Bezoekers worden twee keer gekatapulteerd en halen zo snelheden van 90 kilometer per uur. Daarbij gaan ze nog eens vijf keer over de kop in karretjes die vrij ronddraaien. In totaal heeft de attractie een lengte van bijna een kilometer. Met een hoogte van 35 meter, zal de attractie al te zien zijn van ver op de autosnelweg. Binnen Plopsaland De Panne wordt voor de attractie een aparte zone aangelegd.

Het creatieve team van Tomorrowland zorgt in samenwerking met de Plopsa Group voor de thematisering en totaalbeleving. “De bedoeling is om de unieke sfeer die elke zomer in Boom heerst, te vertalen naar deze spectaculaire coaster”, zegt CEO van de Plopsa Group, Steve Van den Kerkhof. Daarbij zal Tomorrowland bovendien een soundtrack creëren op basis van de door Hans Zimmer gecomponeerde Tomorrowland Hymne. Die soundtrack zal tijdens de rit te horen zijn.

“Dat we dit samen met Tomorrowland kunnen verwezenlijken is als het ware een droom die uitkomt. Door deze samenwerking, zullen we beiden een nog groter publiek kunnen entertainen waardoor we elkaar alleen maar sterker maken”, aldus Van den Kerkhof.