Noord-Korea pronkt met nieuwe ballistische raketten tijdens militaire parade

Noord-Korea heeft donderdagavond tijdens een militaire parade in de hoofdstad Pyongyang een nieuwe ballistische raket getoond die vanaf een onderzeeër kan worden afgevuurd. Dat melden de Noord-Koreaanse staatsmedia vrijdag.

De militaire parade werd gehouden om het einde te vieren van het congres van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij. Op foto’s is te zien dat dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, in een zwart leren jas en met bontmuts, vanop een tribune toekeek op de parade.

Aan het einde van de parade werden volgens analisten ook meerdere nieuwe ballistische raketten getoond die vanaf onderzeeërs kunnen worden afgeschoten: de zogeheten SLBM’s (Submarine-launched ballistic missile). De raketten droegen het opschrift Pukguksong-5, wat erop duidt dat het een verbeterde versie is van de Pukguksong-4-raketten die in oktober vorig jaar tijdens een grote militaire parade werden gepresenteerd.

Ballistische raketten kunnen, afhankelijk van hun ontwerp, ook kernkoppen dragen, waardoor ze potentiële massavernietigingswapens zijn.

De laatste militaire parade en het acht dagen durende partijcongres werden gehouden kort voor de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Mogelijk wil Pyongyang op die manier de druk opvoeren, op een moment dat de Amerikaanse onderhandelingen met Noord-Korea over het nucleaire programma zijn vastgelopen. Tijdens het partijcongres had Kim Jong-un de VS nog zijn “grootste vijand” genoemd. Hij kondigde toen ook aan dat zijn land de nucleaire afschrikking zou versterken.