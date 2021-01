Filosoof Johan Braeckman over de staat van de wereld en de mensheid: “Het ziet er misschien niet fraai uit, maar de wereld is niet om zeep”

Hoe is het ooit zover kunnen komen? Roeptoeters op het podium der ijdelheid van de sociale media – en niet alleen daar – schreeuwen om ter hardst hun gelijk uit. Dat die vaccins levensbedreigend gevaarlijk zijn, dat dat virus-met-het-kroontje gecreëerd is door kwade geesten die alleen maar uit zijn op de totale controle van die domme wereldbevolking die zich wetens en willens laat muilkorven, dat Donald Trump wél een toffe peer is, dat de aarde – godbetert – een platte schijf is. Wanneer wordt het verstand weer gezond en hoe laten we de rede ooit weer zegevieren? Gefundenes Fressen voor Johan Braeckman, hoogleraar in de wijsbegeerte (UGent) en denkende mens. Hij maakt zich weinig zorgen, zegt hij. “Ik kan u met een gerust hart zeggen dat de wereld niet om zeep is.”