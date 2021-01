Nederlandse regering gevallen: door toeslagenschandaal stappen Mark Rutte en zijn ministers op

De Nederlandse regering is gevallen. Het schandaal rond de toeslagen heeft premier Mark Rutte en zijn ministers doen beslissen de handdoek in de ring te gooien. Straks volgt een persconferentie van Rutte.

Premier Rutte zal vrijdag nog naar de koning stappen om het ontslag van de regering aan te bieden. Zijn regering werd al een hele tijd achtervolgd door de toeslagenaffaire. De zaak draait rond zowat 26.000 ouders die onterecht werden beschuldigd van fraude met de toeslag voor kinderopvang. Door de harde fraudeaanpak bij de belastingdienst, die tienduizenden euro’s terugvorderde, kwamen duizenden mensen in financiële problemen terecht.

Een commissie die de affaire onderzocht, concludeerde dat de vele duizenden ouders die slachtoffer werden “ongekend onrecht” is aangedaan. De afgelopen dagen werd de roep richting regering om op te stappen dan ook steeds luider. Wat daar ongetwijfeld een grote rol bij speelde, is dat er in Nederland binnen twee maanden verkiezingen zijn. De partij van de premier leek daar af te stevenen op een eenvoudige en grote overwinning, maar de huidige situatie kan de kansen op nieuwe verkiezingswinst een flinke knauw geven.

Rutte en de rest van zijn regering beslisten vrijdag dat de situatie niet langer houdbaar was. Ze gooien de handdoek in de ring, Rutte zal hun ontslag aanbieden bij de koning.