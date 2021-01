Moordonderzoek geopend na tragisch ongeval waarbij Jennifer (29) om het leven kwam

Steenokkerzeel - Het parket heeft een onderzoek geopend wegens moord lastens de 21-jarige Brian. Die knalde vorige week vrijdag met zijn wagen tegen een woning. Bij het ongeval kwam de 29-jarige Jennifer De But om het leven. Het parket vermoedt dat het ongeval bewust werd veroorzaakt.

Een week na het zware ongeval waarbij Jennifer De But het leven liet aan de Haachtsesteenweg komt het parket Halle-Vilvoorde met een wel zeer opmerkelijke vaststelling. De crash met de Citroën C3 zou immers wel eens moedwillig veroorzaakt kunnen zijn. Jennifer en haar vriend Brian (21) waren op weg naar het koerierbedrijf DHL even verderop waar ze samen hun nachtshift zouden aanvatten. Wat er vervolgens gebeurde in de wagen, is voorlopig nog onduidelijk. Maar de gevolgen van het ongeval waren zwaar. Jennifer overleed ter plaatse, Brian vecht in het ziekenhuis nog steeds voor zijn leven en kon tot op vandaag nog niet verhoord worden.

Geen remsporen

Toch wijst alles in de richting van een moedwillig ongeval. “Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat er aanwijzingen zijn dat het verkeersongeval bewust zou zijn veroorzaakt”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

De speurders baseren zich daarvoor op de eerste vaststellingen van de politie, de bevindingen van de aangestelde deskundigen, de analyse van camerabeelden, getuigenverklaringen en een huiszoeking bij de bestuurder zelf. Wat er daar precies werd aangetroffen, is nog een vraagteken. Wel staat vast dat er geen sprake was van enige remsporen op de plek van het ongeval. Volgens de verkeersdeskundige waren er ook geen technische mankementen aan de wagen en droegen zowel Brian als Jennifer een veiligheidsgordel, maar was er aan de passagierskant van de wagen geen airbag.

Gerechtelijk onderzoek

“Gelet op deze ontwikkeling werd door het parket een onderzoeksrechter gevorderd wegens moord lastens de 21-jarige bestuurder. De feiten zullen nu verder worden onderzocht in het kader van een gerechtelijk onderzoek”, aldus Blondeau nog.

De familie van het slachtoffer wenste liever niet te reageren op de nieuwe informatie en lijkt er van overtuigd te zijn dat er geen sprake kan zijn van een moordzaak.