Vadis Odjidja niet tijdig hersteld: rechtstreeks duel met boezemvriend Haroun komt te vroeg voor Gentse aanvoerder

Gent - Zondagmiddag zal Hein Vanhaezebrouck geen beroep kunnen doen op Vadis Odjidja. De centrale middenvelder blijkt nog onvoldoende hersteld en ontbreekt hierdoor in de Gentse wedstrijdselectie: “We hadden gehoopt hem sneller beschikbaar te hebben. Maar we gaan niets forceren”, bouwt HVH duidelijk wat voorzichtigheid in. “Vadis doet al veel zaken maar als de testen uitwijzen dat we voorzichtig moeten zijn, zullen we dat ook doen.”

“We hebben echter een ruime kern en bewezen ook al op Brugge – toen Vadis al vroeg uitviel - en op bezoek bij Kortrijk, toen we lange tijd met een man minder moesten spelen, dat andere jongens ook klaar staan om belangrijk te zijn”, probeert Vanhaezebrouck toch ook wat vertrouwen uit te stralen in de richting van de mogelijke vervangers van Odjidja. De degelijke prestatie op Beerschot moet daar zeker ook wel voor enige geruststelling gezorgd hebben.

Daarnaast blijkt ook de terugkeer van Giorgi Chakvetadze nog niet voor morgen maar het herstel van de Georgiër zou volgens zijn coach toch gunstig evolueren: “Het gaat iets beter met Chakvetadze. Eén van de laatste ingrepen die hij onderging, is positief verlopen. Hij traint nu ook iets meer met een smile. Want waar hij eerder nog die hinder had die hem stoorde, gaat het nu elke dag beter. We zullen geduld moeten hebben. Maar het ziet er positief uit. Na die lange periode dat hij sukkelde, zijn er nu toch vooruitzichten.”

Toch is de situatie van de Buffalo’s er allerminst makkelijker op geworden. Door het recente puntenverlies op bezoek bij Kortrijk en Beerschot zal Gent echt wel nood een flinke reeks moeten neerzetten om de concurrentie nog in te kunnen halen. Toch weigert HVH te spreken over voetballen met het mes op de keel: “We wisten voor Nieuwjaar al waar we voor stonden. Toen konden we jammer genoeg geen vervolg breien aan die reeks. Dat had gekund maar dat is voetbal. Domineren betekent niet altijd matchen winnen.”

“Het betekent wel dat als je wil aansluiten met de plaatsen waar je naar streeft, dat we dus ook echt punten moeten pakken. We wisten dat we een moeilijk programma hadden. Nu zitten we in een dipje maar nu moeten we qua resultaten een reeks neerzetten want het staat allemaal zo dicht bij elkaar. Als je een reeksje neer zet, kun je plots een sprong maken. Nu moeten wij dat proberen doen.”

Met duels tegen Antwerp, Genk, Leuven en Anderlecht oogt het programma van de Buffalo’s bijzonder pittig. Maar door de terugkeer van Roman Yaremchuk – vorige week nog geschorst – kan Gent wel weer beschikken over een extra troef: “Je kunt niet naast de cijfers kijken. Als je ziet wie voor ons scoort, valt alleen Roman op, hij is de enige die redelijke cijfers kan voorleggen. Andere jongens hadden blessures of speelden niet zoveel.”

En meteen creëert Vanhaezebrouck een hoger verwachtingspatroon voor zijn eigen spelers: “Het zou leuker zijn om ook eens namen van Gentse spelers in de nevenklassementen te zien. Enkel Yaremchuk eist een plaats als nummer tien op ofzo. Maar dat is geen toeval. Wie het goed doet in die lijstjes, zoals spelers van Club Brugge, Beerschot, Leuven, die doen het ook goed in het algemene klassement.”

“Voetbal gaat om doelpunten, assists, beslissende en slimme passes. Maar ook over runs en snelheidsmeters. Ook daar komen we niet voor in de rangschikking. Het is allemaal iets te modaal. Dat moeten we nu proberen om opnieuw in die rangschikkingen te komen. Dat is dit jaar toch minder en dat zul dus ook wel één van de redenen zijn waarom je niet zo goed staat in het klassement. Omdat je te weinig hebt gebracht dit seizoen. Het is met elkaar verbonden.”