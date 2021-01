Wouter Vrancken wil sterke reeks doortrekken tegen Charleroi: “We moeten blijven pushen”

KV Mechelen wil zaterdagavond in Charleroi zijn sterke reeks van 9 op 9 doortrekken. Iedereen kijkt uit naar het debuut van de nieuwe spits Ferdy Druijf, coach Wouter Vrancken incluis. “Zijn profiel past bij onze manier van voetballen.”

De 22-jarige Nederlander, die gehuurd wordt van AZ Alkmaar, trainde vrijdag een tweede keer mee. “Hij liet een goede eerste indruk na”, vertelde Vrancken op zijn persbabbel. “Ten eerste door zijn mentaliteit. Hij is zeer bereidwillig. Op het vlak van inburgering zal zijn komst geen problemen opleveren. Op het veld zie je dan weer dadelijk dat hij een goede baltoets heeft. Het is aan hem om zich snel aan te passen aan de Belgische competitie, die toch anders is dan de Eredivisie. Maar zijn profiel past alleszins bij onze manier van voetballen.”

Contact met Arne Slot

Vrancken nam contact op met voormalig AZ-coach en toekomstig Feyenoord-trainer Arne Slot, om wat meer over zijn nieuwe centrumspits te weten te komen. “Ik kende Druijf natuurlijk al door er vorige winter op oefenkamp tegen te spelen. Maar het contact met Slot heeft me nog meer overtuigd. Gesprekken voeren met iemand die hem goed kent, is nog net iets anders dan zelf beelden bekijken. Belangrijk daarbij was dat Slot een totaalbeeld schetste, en zijn emotionele blik loskoppelde van de zakelijke.”

Druijf gold bij onze noorderburen als een supersub en wil daar bij Malinwa verandering in brengen. “Ik ben blij dat hij weinig geduld heeft”, lachte Vrancken. “Iemand die zegt: ‘Tegen volgende maand wil ik er staan’, daar heb ik niets aan. De goesting om meteen te starten is groot, maar of dat na twee trainingen kan, valt moeilijk te zeggen. De afgelopen weken heeft hij bij AZ weinig gespeeld.”

Blijven pushen

De nood om zijn ploeg grondig te veranderen, is ook minder groot dan enkele speeldagen geleden. KV pakte 9 op 9, scoorde in drie matchen zeven keer en slikte slechts twee tegendoelpunten. “Toch mogen we nu niet op onze lauweren rusten. We moeten blijven pushen, want alle clubs staan kort bij elkaar. De verloren punten halen we nooit meer in. Met dat gevoel van ‘Wat als?’ gaan we blijven zitten.”

Veel redenen om zijn team door elkaar te gooien heeft Vrancken niet, al moet hij wel een oplossing vinden voor de geblesseerde Storm (quadriceps). Op zijn middenveld rekent de Limburger opnieuw op provinciegenoot Rob Schoofs. Speelt Mechelen zijn beste voetbal dankzij de Truienaar in vorm? “Neen, ik denk eerder dat Rob zich zo goed voelt omdat zijn kwaliteiten in een voetballende ploeg beter tot zijn recht komen. Ook de andere jongens hebben plezier in onze manier van voetballen.” De spelwijze van Charleroi, een blok vormen en dreigen op de tegenaanval, staat haaks op die van de Kakkers. “Charleroi is een van de moeilijkste verplaatsingen van het seizoen, door de manier van spelen én de kwaliteiten die ze daarvoor hebben. Marco Ilaimaharitra vind ik bijvoorbeeld een van de beste middenvelders in België. En eens je denkt de overhand te hebben, is Charleroi op zijn sterkst. In die val mogen we niet trappen.”

Terugkeer Defour

Steven Defour zit voor het eerst sinds zijn uitvallen tegen Club Brugge midden december in de selectie. Voor Jordi Vanlerberghe (adductoren) komt de trip naar Mambourg te vroeg. Ook Rocky Bushiri (ontsteking knie) blijft uit voorzorg thuis. Storm (quadriceps) staat zoals eerder gemeld vier weken aan de kant.