Stefano Denswil staat voor terugkeer bij Club Brugge: “Hij kan minuten maken”

Brugge - Zondag speelt Club Brugge een verplaatsing op Beerschot, en dat gebeurt waarschijnlijk zonder Siebe Schrijvers die later vandaag waarschijnlijk zijn transfer naar OH Leuven afrondt. Wél komt Denswil mogelijk voor het eerst aan minuten. “Dat is een mogelijkheid”, aldus Clement.

Club Brugge communiceert doorgaans nooit over transfers die nog niet afgerond zijn - daarom kon Clement nog niet reageren op het feit dat Schrijvers straks naar OHL trekt, mogelijk een rechtstreekse concurrent in het Belgisch voetbal in de toekomst. Maar blauw-zwart kijkt dit weekend wel uit naar eigen ‘nieuwkomer’: Stefano Denswil is fit voor de dienst. “Hij kan minuten pakken dit weekend. Dat is een mogelijkheid”, liet Clement verstaan tijdens de persbabbel in aanloop naar Beerschot. De Nederlander keerde deze winter terug en won met Club twee titels en een beker. Vorig weekend viel hij door een gebrek aan groepstrainingen nog uit de kern op STVV, nu kan hij dus wel spelen. En Club zal hem kunnen gebruiken. “We komen nu in een hectische periode. De volgende zes weken spelen we - als we doorgaan tegen Brakel - elke midweek ook een match. Dat zal elke keer volle bak gas zijn.”

Dost sluit aan na blessure

Dost, op Sint-Truiden halfweg vervangen met een lichte blessure, hervat zaterdag de groepstraining. “Het wordt afwachten of hij fit geraakt”, aldus Clement, al vertelde de Nederlander in onze krant van vrijdag wel dat hij waarschijnlijk kan spelen. Dennis, waarvoor Club deze winter nog steeds een oplossing zoekt, is nog out met een blessure aan de teen. Hij speelt dit weekend niet. Clement had wél goed nieuws over Mitrovic, die sinds deze zomer revalideert van een nieuwe operatie aan de enkel. “Hij heeft korte oefeningen met de groep meegaan. Dat is positief nieuws.”

Voor Clement blijft de verplaatsing naar ‘zijn’ Beerschot speciaal. De Brugse coach begon en eindigde zijn profcarrière als speler op het Kiel. “Ik ben nu coach van Club Brugge omwille van de kans die ik daar gekregen heb. Heel veel jeugdvrienden van mij hebben aar nu nog een abonnement”, sprak Clement. “Het is altijd back to the roots: daarom blijft de match tegen Beerschot een bijzondere wedstrijd voor mij.” Indien Club zondag wint in Antwerpen, zet het de rechtstreekse tegenstanders opnieuw onder druk. De voorsprong op Genk, momenteel tweede, bedraagt nu vier punten. Als blauw-zwart dit weekend wil winnen, voorkomt het wel beter een inzinking zoals op het veld van Sint-Truiden. “Samen met de jongens hebben we daar lessen uit getrokken. Maar het was ook niet àllemaal slecht na de rust: de laatste 20 minuten waren opnieuw beter.” Club won eindelijk ook met 1-2.