Hoe een simpel Fries meisje een exotische femme fatale werd

“In mijn jeugd danste ik voor de radja’s, aan de oevers van de Ganges.” Dat zinnetje deed het ’m elke keer weer. Als er weer eens een of andere rijke snufferd – bij voorkeur een militair van rang en stand – in een Parijs’ salon enige belangstelling toonde voor die zwoele oosters getinte freule, had Mata Hari genoeg aan die ene opmerking om hem helemaal tureluurs te maken. Hij smolt als boter en gaf zijn ziel bloot. En zijn militaire geheimen.

13 maart 1905. In een van de salons van het Musée Guimet in Parijs, in de schaduw van de Eiffeltoren, weerklinkt wat bezwerend oosters gefluit, begeleid door een paar trommelaars die flink hun best doen ...