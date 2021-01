Recordaantal nieuwe leden bij Natuurpunt dankzij coronacrisis

Natuurpunt heeft 2020 afgesloten met een recordaantal leden. Op 31 december 2020 waren er 123.333 gezinnen lid van de natuurorganisatie, een stijging met 8 procent in vergelijking met 2019. Door de strenge coronamaatregelen (her)ontdekten we massaal de natuur dicht bij huis. Dat meldt de organisatie vrijdag in een persbericht.

Afgelopen jaar mocht Natuurpunt 15.109 nieuwe leden verwelkomen, dat is een absoluut record. Volgens Marco Tegelaar, coördinator ledenwerving, hebben mensen door de coronacrisis meer dan ooit nood aan natuur in de buurt. “Mensen gaan wandelen in het natuurgebied om de hoek en komen zo in contact met Natuurpunt en haar natuurgebieden”, klinkt het. Door lid te worden, helpen de gezinnen de natuur te beschermen en krijgen ze inspiratie om meer van de natuur te genieten.

Natuurpunt telt het grootste aantal leden in de provincie Antwerpen (40.086), gevolgd door Oost-Vlaanderen (31.070) en Vlaams-Brabant (20.466). Daarna volgen West-Vlaanderen (19.905), Limburg (9.403) en Brussel (1.267). Vlaams-Brabant kan de sterkste groeicijfers voorleggen (+10,3 procent), daarna volgt Antwerpen (+9,2 procent) en Limburg (+8,4 procent).

Naast het grote aantal nieuwe leden, is er ook heel wat engagement om vrijwilligerswerk te doen binnen de organisatie. Uit een bevraging blijkt dat meer dan 40.000 mensen zich op één of andere manier actief inzetten voor Natuurpunt. Dat kan gaan om zowel kleine als grote werken, van bomen planten, wilgen knotten en maaien, tot vuilnis opruimen of studiewerk doen.

Meer info over lid worden van Natuurpunt vind je via www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven.