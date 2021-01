Eurostar bevindt zich in zeer kritieke toestand: “Frans bedrijf in Brexit-VK kan op geen steun rekenen”

De coronacrisis heeft Eurostar in een “zeer kritieke toestand” gebracht. Dat meldt Christophe Fanichet, de CEO van SNCF Voyageurs, de tak van het Franse spoorbedrijf dat de Eurostar mee beheert.

“Ik ben erg bezorgd over Eurostar”, vertelde Fanichet vrijdag tijdens een gesprek met journalisten. Het bedrijf dat spoort tussen Londen en het Europese vasteland mocht in 2020 85 procent minder passagiers verwelkomen. Volgens de topman van SNCF Voyageurs ligt het bedrijf “aan het infuus”.

“Vandaag bevindt het verkeer zich op het allerlaagste niveau”, gaat Fanichet verder. Er is nog maar sprake van één enkele heen- en terugrit per dag. Bovendien moeten de reizigers bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. Aan Franse kant moet een negatieve COVID-test worden voorgelegd, die vanaf maandag overgaat in een quarantaineperiode van zeven dagen waarna een tweede test volgt. België scherpte de regels vrijdag verder aan. Concreet moeten reizigers uit een rode zone (waartoe het VK behoort) een negatieve PCR-test kunnen voorleggen en het Passenger Location Form (PLF) invullen.

De situatie wordt volgens Fanichet voorts bemoeilijkt doordat Eurostar zich in een bijzondere situatie bevindt. “Het is een Frans bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, dus het wordt niet geholpen door de Britten, noch door de Fransen.” “Het bedrijf wordt zwaarder getroffen dan de luchtvaart”, verkondigde Fanichet voorts, eraan toevoegend dat die sector wel op steunmaatregelen kan rekenen.

Het management onderhandelt met het Verenigd Koninkrijk over staatsleningen, zei hij. Maar herkapitalisatie behoort ook tot de mogelijkheden “als de situatie aanhoudt”. Eurostar is voor 55 procent in handen van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF, 40 procent van de aandelen bevinden zich bij het consortium Patina Rail en de laatste 5 procent is in handen van de NMBS.