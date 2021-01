Zo ziet onze nieuwe identiteitskaart eruit: foto links, chip op de achterkant en nog moeilijker te vervalsen

Als u een Belgische identiteitskaart ziet met de foto links en de chip aan de achterkant, is het geen slechte vervalsing maar de allernieuwste eID-kaart. Met vingerafdrukken en een geperforeerde foto zodat ze nog moeilijker te vervalsen is.

Je huidige ID-kaart blijft geldig tot op de vervaldag en je zult lang genoeg op voorhand een verwittiging krijgen dat ze moet vernieuwd worden. Maar wie nu een nieuwe eID aanvraagt, zal merken dat die er anders uitziet. “De vernieuwde eID volgt namelijk de Europese richtlijnen, waardoor er onder andere extra bescherming is ingebouwd tegen identiteitsfraude. Zo maakt een geperforeerde foto in combinatie met je vingerafdrukken het nog moeilijker om de kaart te vervalsen”, klinkt het bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Opvallend is dat je foto niet langer rechts staat, maar naar links is verhuisd. De kaart is ook iets lichter van kleur en de contactchip, het gouden labeltje, staat voortaan op de achterkant. U zult de kaart voortaan dan ook omgekeerd in een chiplezer moeten steken.

De chip verhuist naar de achterkant Foto: FOD Binnenlandse Zaken

Rechts vooraan, waar tot nu toe de foto stond, komt de RFID-chip met uw vingerafdrukken die onleesbaar zijn met het blote oog en enkel door de bevoegde instanties kunnen gelezen worden.

De foto vooraan wordt aan de achterkant nog eens herhaald.

Veilige digitale sleutel

Maar naast het visuele verschil is de eID vooral ook een veilige sleutel tot je digitale persoonlijke dossiers. Zo kan je er je belastingaangifte mee indienen via Tax-on–web en je pensioenregeling raadplegen op MyPension. Je kan je er ook mee aanmelden in het digitale loket van je gemeente of stad. Via Mijn Dossier kan je ook attesten uit het Rijksregister online raadplegen en downloaden.

De basisprijs die de FOD Binnenlandse Zaken aanrekent aan de gemeenten is dezelfde voor de huidige en de vernieuwde kaarten. De gemeenten mogen wel een gemeentetaks toevoegen. Hoeveel dat voor jou is, kan je best op de website van je gemeente bekijken.