Zuma verschijnt maandag dan toch niet voor anti-corruptiecommissie

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma zal zich maandag dan toch niet aanbieden als getuige voor de anti-corruptiecommissie, hoewel hij gedagvaard was. Dat meldt een van zijn advocaten vrijdag. Die commissie, onder leiding van de gerespecteerde rechter Raymond Zondo, onderzoekt de corruptie die onder zijn presidentschap kon plaatsvinden.

De oud-president is enkel in juli 2019 al voor de commissie verschenen, maar hij trok zich na enkele dagen alweer terug omdat hij vond dat hij behandeld werd als een beklaagde, en niet als een getuige.

De hele volgende week werd de 78-jarige Zuma verwacht om te getuigen. Begin oktober al probeerde de zogenaamde Zondo-commissie Zuma al te verplichten om langs te komen. Daarvoor werd een dagvaarding gestuurd, en die niet respecteren zou “een strafbare overtreding” betekenen. In november kwam hij nog ter plaatse, maar nam hij het woord niet. Zijn advocaten vroegen toen formeel dat Zondo zich zou wraken omdat ze een “onpartijdige rechter” willen.

Omdat Zondo weigerde hebben Zuma’s advocaten in december het Hooggerechtshof in Pretoria gevraagd Zondo af te zetten. Het is nu wachten op de beslissing van die rechtbank vooraleer Zuma weer voor de commissie kan verschijnen, klinkt het in het kamp van de oud-president.

De commissie van zijn kant wilde Zuma door het Grondwettelijk Hof laten verplichten om te komen getuigen. De beslissing van die rechtbank is er ook nog niet.

Zuma werd in 2018 opzijgeschoven als president van Zuid-Afrika door de nieuwe ANC-leider, Cyril Ramaphosa. Die laatste hoopte zo komaf te maken met de vele corruptieschandalen waarin Zuma en zijn medestanders genoemd werden.