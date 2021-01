Schipbreuk bij sleepmanoeuvre: drie vissers vermist op Kanaal

Bij een sleepmanoeuvre is een vissersboot op de woelige zee in het Kanaal voor de Franse kust gekapseisd. Drie jonge vissers worden vermist. Dat meldt de Franse prefectuur die bevoegd is voor het Kanaal en de Noordzee. Na meer dan tien uur is de zoektocht opgeschort.

De vissers hadden donderdagavond een noodoproep uitgestuurd, omdat hun vaartuig schade had opgelopen aan het stuurwiel. De kapitein van het reddingsschip zei aan de zender France 3 dat de zee heel woelig was en er zwaar weer was. De vissersboot was op sleeptouw genomen, maar plots kantelde het vaartuig en zonk het.

Een woordvoerder van de prefectuur zei aan de zender dat het water een temperatuur van 9 à 10 graden had. “Gezien het aantal uren die verstreken zijn, is de kans gering dat ze leven worden teruggevonden.”