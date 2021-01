Francky Dury houdt na goede reeks de voeten op de grond: “We komen van heel ver”

Zulte Waregem trekt morgen na een knappe reeks naar Waasland-Beveren. In zijn laatste tien wedstrijden pakte het twintig punten en zette het met die knappe reeks de remonte in het klassement in. Essevee staat nu zowaar op twee punten van de achtste plaats en mits een nieuwe zege doet de fusieclub helemaal terug mee in de linkerkolom. Al wordt het voor de de West-Vlamingen vooral ook zaak om eens te winnen mét goed voetbal na een povere match tegen Moeskroen.

Op de wekelijkse persbabbel ging Essevee-trainer Francky Dury akkoord met die stelling, al nuanceerde hij ze ook meteen: “Winnen en goed voetbal op de mat leggen zijn twee verschillende dingen. Zeker thuis is het door de gekende omstandigheden (het veld, nvdr.) moeilijk om goed voetbal te brengen. Ik geef toe dat het tegen Moeskroen kwalitatief niet goed was, maar we winnen wel. En dat blijft natuurlijk prioritair. Op verplaatsing daarentegen vind ik ons trouwens helemaal niet zo slecht spelen. Kijk bijvoorbeeld naar de eerst helft op Cercle Brugge en de wedstrijden tegen Antwerp en Gent. Daar lieten we bij momenten echt knappe dingen zien. Ook op Eupen waren wij aan de bal de betere ploeg, al waren de beste kansen toen wel voor Eupen.”

Spoeling vooraan dun

Na het uitvallen van Jelle Vossen is de spoeling vooraan nu wel erg dun geworden. Toch probeert Dury er zijn slaap niet voor te laten. “Gelukkig ben ik een goede slaper! (lacht) Als er iemand uitvalt, moet je een beetje proberen toveren natuurlijk. Maar ik heb deze week op training goede dingen gezien en wil niet focussen op de jongens die er niet zijn. In plaats van te klagen, steek je beter je energie in de jongens die er wel bij zullen zijn. We hebben 20 beschikbare spelers en zullen daaruit een competitief elftal selecteren.”

Ondanks de goede resultaten houdt Francky Dury Dury de twee voeten stevig op de grond. “Oké, we zetten een goede reeks neer, maar we komen van heel ver. Nu moeten we vooral realistisch blijven en match per match bekijken”, klonk het. Tegen Waasland-Beveren verwacht de voormalige politieagent opnieuw geen gemakkelijke wedstrijd. “Ik heb Waasland-Beveren afgelopen maandag aan het werk gezien en ik vind dat toch geen slechte ploeg. Ze proberen goed voetbal te brengen en met iemand als Koita hebben ze ook een speler die het verschil kan maken. Ook voor hun spits Frey ben ik op mijn hoede. Het is een werkende spits. Een beetje vergelijkbaar met Chory: hij werkt hard en zijn ploegmaats kunnen daarvan profiteren. Het zal opnieuw knokken worden.”

Foto: ID/ Lieven Van Assche

Transfers blijven uit

Terwijl de ploegen onderin zich stevig versterken, houdt Zulte Waregem zich rustig op de transfermarkt. Toch hoopt Dury dat er nog iets uit de bus valt: “Vooral in het aanvallende compartiment kunnen we wel nog iemand gebruiken. De andere ploegen zitten ook niet stil hé. Zij zullen ook wel nog spelers bijhalen. Het gaat ook niet enkel om het versterken voor de rest van dit seizoen, maar ook al om de voorbereiding op volgend seizoen. Er zal volgend jaar geen tijd zijn om rustig in te lopen. Iedereen zal van in het begin klaar moeten zijn. Of ik er rekening mee houdt dat er niemand meer bijkomt? Nee, maar het zou wel kunnen gebeuren. Ik leef op goede hoop, maar ik voel tegelijkertijd dat het misschien wel moeilijk wordt.”