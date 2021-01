Nog genoeg vaccins op overschot, en dus wordt tweede fase van vaccinatieplan al gestart: ziekenhuispersoneel wordt ingeënt met Moderna én Pfizer

Meer dan de helft van alle Vlaamse woon-zorgcentra zijn op dit moment gevaccineerd. En aangezien er nog genoeg vaccins van Pfizer op overschot zijn, kunnen we de tweede fase van het vaccinatieplan al aansnijden. Het ziekenhuispersoneel mag zich opmaken voor vaccinatie, met Pfizer óf Moderna.

Vanaf maandag starten vier ziekenhuizen met het inenten van hun personeel met het Modernavaccin. Het gaat om het ZNA Middelheim in Antwerpen, een ziekenhuis in Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. En parallel aan de eerste uitrol van het Modernavaccin, zullen andere ziekenhuizen Pfizervaccins kunnen krijgen voor hun personeel. Dat heeft Dirk De Wolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid vanmiddag bekendgemaakt.

“We hebben gisteren nagetrokken wat de vrije stock van het Pfizervaccin is”, zei De Wolf. “En we kwamen uit op een volume van 37.000.” Die 37.000 vaccins zullen zo snel mogelijk ingezet worden in de ziekenhuizen. Daarbij worden wel eerst de frontdisciplines bedienen. Het personeel op de diensten intensieve zorgen of de spoeddienst zal dus voorrang krijgen op andere werknemers.

De ziekenhuizen die dienen als opslagplaats voor de Pfizervaccins komen eerst aan de beurt. Vandaaruit vertrekken de vaccins immers naar de woon-zorgcentra. Die ziekenhuizen krijgen nu de kans om een deeltje van hun opgebouwde stock zelf aan te snijden. Volgens De Wolf is het goed mogelijk dat ze daar dit weekend al mee beginnen. Na de inenting binnen de 41 zogenaamde hubziekenhuizen wordt wat nog overblijft aan vaccins naar andere ziekenhuizen getransporteerd.

De tweede fase in de vaccinatiecampagne doorkruist dus de eerste fase – het inenten van de bewoners en het personeel van de woon-zorgcentra. Dat geeft ons de kans om meer vaart te maken. Zeker omdat de vaccinatie in de woon-zorgcentra stilaan op kruissnelheid komt. Eens die campagne over de piek gaat, worden er dagelijks minder en minder vaccins toegediend. De overschotten kunnen dan beter elders aangewend worden.

In de woon-zorgcentra loopt alles vooralsnog op wieltjes. De Wolf deelde mee dat vandaag meer dan 50.870 rusthuisbewoners hun prik hebben gekregen. Meer dan de helft van alle rustoorden zijn op dit moment bedeeld.