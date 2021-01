Patrick (67) is razend: “Ik heb niets meer te zeggen over het geld van mijn gehandicapte dochter omdat ik haar een aangepaste woning wou geven”

Al 23 jaar ligt mantelzorger Patrick Van Branteghem met Justitie in de clinch over het beheer van het budget voor zijn zwaar hulpbehoevende dochter Sofie. “Ik heb niets te zeggen over de financiën van mijn dochter terwijl ik wel dag en nacht insta voor haar verzorging”, aldus de man.

Hoewel Patrick Van Branteghem (67) al een tijdje weg is uit Eeklo, is hij nog steeds een bekend figuur in de stad. Als oprichter van Flandria Drinks bouwde hij de drankencentrale uit tot een begrip in ...