Strooidiensten gaan komende nacht preventief strooien

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag preventief strooien om de gladheid te bestrijden. Komende nacht wordt namelijk nachtvorst voorspeld en zaterdag gaat het in het hele land sneeuwen. “Er staan 314 strooiwagens paraat, maar het is nog afwachten hoeveel we er effectief moeten inzetten”, klinkt het vrijdag bij woordvoerster Veva Daniels.

Er staat ons dit weekend een winterprik(je) te wachten. Komende nacht gaat het overal vriezen en zaterdag trekt een sneeuwzone over het land, die ons pas zondagochtend zal verlaten. In West-Vlaanderen kan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen, in andere Vlaamse provincies wordt tot 5 centimeter verwacht. Het KMI waarschuwt dan ook voor rijm- en ijsplekken, want de temperatuur zal zaterdag op de meeste plaatsen negatief blijven.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is alleszins voorbereid en gaat komende nacht preventief zout strooien, om gladde wegen zo veel mogelijk te vermijden. Hoeveel strooiwagens er zullen uitrijden en wanneer ze dat exact gaan doen, is op dit moment nog niet geweten. “Onze permanentiedienst zal de situatie nauwgezet monitoren, maar Wegen en Verkeer heeft 314 strooiwagens klaar staan die eventueel kunnen uitrijden”, aldus Veva Daniels.

De strooiwagens worden ook preventief voorzien van een sneeuwschop aan de voorkant, om sneeuw te kunnen ruimen. “Dat zal bij de preventieve strooibeurt normaal gezien nog niet nodig zijn, maar zaterdag zal er waarschijnlijk ook nog nagestrooid worden, en dan zal die sneeuwschop mogelijk wel zijn nut bewijzen”, besluit Daniels.