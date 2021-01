Marc Brys verklaart succes van OH Leuven: "Hier is weinig druk, een luxe die andere ploegen niet kennen"

OHL blijft verbazen. De promovendus is ondertussen op de vierde plaats aanbeland en doet volop mee voor Play-off 1. Met de komst van eerst Andy King en Filip Benkovic en vandaag ook nog Siebe Schrijvers, lijken de Leuvenaars alleen maar sterker te worden. Marc Brys ziet het huidige succes grotendeels in het gebrek aan verwachtingen liggen. "Hier is weinig druk, een luxe die andere ploegen niet kennen."

Omdat er nog geen handtekening is van Siebe Schrijvers kon Marc Brys weinig kwijt over de komst van de schaduwspits van Club Brugge. Over die andere twee aanwinsten, Andy King en Filip Benkovic, had de OHL-coach wel iets te vertellen. Ze zijn zondag in Sint-Truiden alvast speelgerechtigd, voor het eerst. "Ik wil niet te veel in mijn kaarten laten kijken, maar ze zijn fit en selecteerbaar, dus waarom zouden ze niet in de kern zitten?", aldus Brys. "Eerlijk gezegd ben ik er zelf nog niet helemaal uit. Ze hebben goeie fysieke testen afgelegd, dus aan hun conditie zal het niet liggen. Wedstrijdritme is een ander paar mouwen."

OHL heeft al zijn targets al min of meer te pakken deze transferperiode, maar een extra diepe spits als doublure voor Thomas Henry mag er eventueel nog bij. De vraag is echter: wie wil er komen nu Henry het zo goed doet? Dan is het bijna per definitie om op de bank te zitten. "In België kent iedereen Henry, maar een nieuwe spits komt waarschijnlijk uit het buitenland", zegt Brys. "Een buitenlandse aanvaller heeft geen idee wie Henry is. Die is vol van zichzelf, anders was het geen spits, dus op dat vlak zie ik geen probleem."

OHL zoekt nog een doublure voor spits Thomas Henry. Foto: BELGA

Aangenaam werken

De zege tegen Anderlecht heeft de manschappen van Brys deugd gedaan na een mindere periode. "Natuurlijk doet dat iets met de groep. Winnen van Anderlecht is niet niets en ook het klassement telt voor die gasten, terwijl ik daar zelf niet naar probeer te kijken. Een overwinning zorgt voor een goeie trainingsweek. Op deze manier is het aangenaam werken." De officiële doelstellingen worden ondertussen nog altijd niet naar boven bijgesteld in Leuven. De relatief beperkte verwachtingen zijn net een van de verklaringen voor het succes, aldus Brys. "Hier is weinig druk. Ik denk dat we daarmee over een luxe beschikken die andere ploegen niet kennen."

Tegen STVV heeft OHL zondag wel iets recht te zetten. De heenwedstrijd in Leuven eindigde op 2-2 na een bijzonder povere prestatie van de thuisploeg. "Een van onze twee slechtste wedstrijden dit seizoen", meent Brys. "We gaan dat bij de spelers zeker nog eens in herinnering brengen om ze op scherp te zetten. Bovendien is Sint-Truiden met de nieuwe coach en enkele hele goeie aankopen duidelijk sterker dan toen."