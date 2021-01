Joe Biden gaat miljarden dollars uitdelen aan de gewone Amerikanen als deel van zijn coronaherstelplan, hopend dat ze het ook effectief zullen uitgeven. Zou een dergelijk plan ook in Europa kunnen werken?

Een opmerkelijk element in het coronaherstelplan van 1.900 miljard dollar dat president-elect Joe Biden in het vooruitzicht stelt: elke Amerikaan krijgt 2.000 dollar op zijn of haar rekening gestort. ...